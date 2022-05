Scholz will Schuldenbremse ab 2023 wieder einhalten

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat bekräftigt, dass vom kommenden Jahr an die Schuldenbremse wieder eingehalten werden soll. Zugleich bremste er Hoffnungen auf große finanzielle Spielräume. Die Lage der Weltkonjunktur sei im Augenblick schwer vorherzusehen. Man müsse also abwarten, welche finanziellen Möglichkeiten es nächstes Jahr genau gebe, sagte er dem Nachrichtenportal t-online. Am Donnerstag hatte der Arbeitskreis Steuerschätzung bis 2026 Mehreinnahmen von von 220 Milliarden Euro für Bund, Länder und Kommunen prognostiziert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2022 12:00 Uhr