Scholz will Rot-Grün, Linke bietet sich als Partner an

Nachrichtenarchiv - 05.09.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD-Kanzlerkandidat Scholz strebt bei der Bundestagswahl in knapp in drei Wochen eine Mehrheit für Rot-Grün an. Angesichts guter Umfragewerte für seine Partei verweist er darauf, SPD und Grüne hätten trotz aller Unterschiede viele Schnittmengen, die eine gute Zusammenarbeit erwarten ließen. Damit wäre auch eine Koalition mit der Linkspartei vom Tisch, die Scholz unter anderem wegen deren Einstellung zur Nato kritisch sieht. Die Linke selbst zeigt sich dagegen zuversichtlich. Die Vorsitzende Henning-Wellsow verweist auf die Basis von SPD und Grünen. Wörtlich sagte sie: "Ich weiß bei beiden, dass der Laden dahinter schon will." Und die Spitzenkandidaten Wissler und Bartsch haben schon Eckpunkte für Koalitionsverhandlungen formuliert, die sie morgen vorstellen wollen. CSU-Chef Söder hat derweil die Union zu einem verstärkten Schlussspurt im Wahlkampf aufgerufen. Auch wenn es am Ende sehr knapp werden könnte, sei eine Trendwende noch möglich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2021 10:00 Uhr