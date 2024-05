Scholz will Pflegereform in Deutschland schnell angehen

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat angekündigt, die Reform der Pflege in Deutschland rasch anzugehen. Bei einem Bürgergespräch der "Thüringer Allgemeinen" sagte der SPD-Politiker, man müsse sich dieser Aufgabe stellen. Laut Scholz geht es dabei um gute Arbeitsbedingungen und die Gewinnung von Personal, aber auch um die Finanzierung der Pflege. Der Kanzler betonte, sobald der Bericht der Pflegekommission vorliege, werde man sich an die Arbeit machen. Erst vor wenigen Tagen hatte Bundesgesundheitsminister Lauterbach vor einer schnell wachsenden Zahl an Pflegebedürftigen in Deutschland gewarnt. Darauf sei man nicht eingestellt, so der Minister. Lauterbach dämpfte zugleich die Erwartungen auf eine zeitnahe Lösung des Problems.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2024 23:00 Uhr