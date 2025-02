Scholz will noch nicht über europäische Friedenstruppe für Ukraine sprechen

Der Bundeskanzler hält die Debatte, ob sich auch Bundeswehrsoldaten an einem friedenssichernden Einsatz in dem Land beteiligen sollen, für verfrüht. Das machte Scholz am Rande eines Ukraine-Sondertreffens europäischer Staats- und Regierungschefs in Paris deutlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2025 18:45 Uhr