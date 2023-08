Scholz will noch in diesem Monat Wachstumschancengesetz auf den Weg bringen

Düsseldorf: Laut Bundeskanzler Scholz will die Regierung möglichst rasch Steuererleichterungen für Unternehmen auf den Weg bringen. Bei einer Veranstaltung in Düsseldorf kündigte Scholz an, dass das Wachstumschancengesetz noch in diesem Monat beschlossen werde. Es soll auf der Kabinettsklausur Ende August auf Schloss Meseberg abschließend beraten werden. Das Gesetz stand ursprünglich heute auf der Themenliste des Kabinetts. Es wurde aber kurzfristig herunter genommen, weil Familienministerin Paus ihre Zustimmung verweigert. In einem WELT-Interview sprach sie davon, dass es bei den Grünen noch Beratungsbedarf gibt. Einen Zusammenhang mit ihrer Forderung nach einer höheren Kindergrundsicherung wies sie zurück. Sie halte nichts davon, wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen gegen mehr Mittel für armutsbedrohte Familien auszuspielen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.08.2023 18:45 Uhr