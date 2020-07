Scholz will nach Wirecard-Skandal Finanzaufsicht neu aufstellen

Sorgen in Spanien wegen Zunahme der Corona-Neuinfektionen

Madrid: In Spanien wächst die Angst vor einer zweiten Corona-Welle. Nach Angaben der Regierung sind innerhalb eines Tages 971 neue Infektionen gemeldet worden. Das sind 241 mehr als am Vortag und fast doppelt so viele wie am Dienstag. Die meisten Neuansteckungen gab es im Nordosten des Landes. Nach Angaben der Behörden sind neben Saisonarbeitern der Landwirtschaft vor allem Besucher von Nachtlokalen und Teilnehmer von Privatpartys betroffen. Mit mehr als 270.000 nachgewiesenen Infektionen und über 28.400 Toten ist Spanien eines der von der Pandemie am schwersten betroffenen Länder Europas.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.07.2020 21:45 Uhr