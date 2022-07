Scholz will mit Sozialpartnern gegen Inflation vorgehen

Sechs Tote durch Schüsse bei Parade nahe Chicago

Chicago: Bei einer Parade zum Unabhängigkeitstag in den USA sind in Highland Park nahe Chicago Schüsse gefallen. Mindestens sechs Menschen starben laut Polizei, 24 weitere wurden verletzt. Noch ist der Täter auf der Flucht, er soll vom Dach eines Gebäudes aus in die Menge geschossen haben. Eine Waffe haben die Ermittler bereits gefunden, die Hintergründe der Tat sind aber noch unklar. Die Bürgermeisterin von Highland Park zeigte sich entsetzt und beschrieb auf Twitter die Tat als einen Gewaltakt, der die Gemeinde bis ins Mark erschüttert habe. In den vergangenen Wochen hatte es in den USA eine Reihe tödlicher Schusswaffenangriffe gegeben. Mitte Mai hatte etwa ein 18-Jähriger an einer Grundschule der texanischen Kleinstadt Uvalde 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen. Wenige Tage zuvor waren bei Schüssen in einem Supermarkt in Buffalo im Bundesstaat New York zehn Menschen gestorben.

