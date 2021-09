Scholz will Mehrwertsteuer in Gastronomie dauerhaft senken

Nachrichtenarchiv - 08.09.2021 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat sich für eine dauerhaft gesenkte Mehrwertsteuer in der Gastronomie ausgesprochen. In der "ARD-Wahlarena" sagte Scholz, er habe dieser Corona-bedingten Regelung zugestimmt in dem sicheren Bewusstsein: "Das schaffen wir nie wieder ab." Außerdem sprach sich Scholz für eine starke Bundeswehr im europäischen Verbund aus. Deutschland müsse in der Lage sein, Soldaten in einen Einsatzort hinein- und dann wieder herauszubringen, so Scholz. - Für eine stärkere europäische Zusammenarbeit beim Kampf gegen Terrorismus und Extremismus hat sich der Kanzlerkandidat der Union, Laschet, ausgesprochen. Man dürfe nicht mehr allein in nationalen Kategorien denken, sagte er kurz vor einem Besuch bei Frankreichs Staatspräsident Macron.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.09.2021 09:15 Uhr