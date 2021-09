Scholz will Mehrwertsteuer in Gastronomie dauerhaft senken

Nachrichtenarchiv - 08.09.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat sich für eine dauerhaft gesenkte Mehrwertsteuer in der Gastronomie ausgesprochen. In der "ARD-Wahlarena" sagte Scholz, er habe dieser Corona-bedingten Regelung zugestimmt in dem sicheren Bewusstsein: "Das schaffen wir nie wieder ab." Im Rahmen ihrer Corona-Hilfspakete hatte die Große Koalition für Speisen in der Gastronomie den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7 statt 19 Prozent greifen lassen, mit Verlängerung bis Ende 2022. Außerdem sprach sich Scholz für eine starke Bundeswehr im europäischen Verbund aus. Deutschland müsse auch in der Lage sein, Soldaten in einen Einsatzort hinein- und dann wieder herauszubringen, so Scholz. Er betonte allerdings, dass man immer mit den USA verbündet sein müsse. Angesichts ihrer sehr starken Verteidigungskraft bleibe es wichtig, mit den USA in der Nato zusammenzuarbeiten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2021 06:00 Uhr