Scholz will Kommunen durch Entschuldung entlasten

Nachrichtenarchiv - 24.05.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfinanzminister Scholz will die durch die Coronakrise leeren Kassen der Kommunen weiterhin durch eine Entschuldung entlasten. Im "Bericht aus Berlin" im Ersten verwies Scholz am Abend darauf, dass es unmittelbare Auswirkungen auf die Konjunktur habe, wenn die Kommunen ihre Investitionen zurückfahren müssten. Und wörtlich fügte er hinzu: "Wir helfen im Augenblick vielen großen Industrie-Unternehmen milliardenschwer, wir sorgen dafür, dass Europa funktioniert, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass unsere Kommunen funktionieren." Die von der CSU geforderte Schulden-Obergrenze kommentierte der SPD-Politiker nicht direkt. Aber Scholz sagte, es sei gerade jetzt wichtig, ganz genau aufs Geld aufzupassen. Die Bundesregierung will Anfang Juni ein Konjunkturprogramm beschließen. Scholz bestätigte, dass es auch einen Familienbonus enthalten soll - eine konkrete Summe nannte der Finanzminister aber nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2020 19:00 Uhr