Scholz will "klare Kante" gegen antisemitische Proteste in Deutschland

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat angekündigt, entschlossen gegen antisemitische und anti-israelische Proteste in Deutschland vorzugehen. In einer Regierungserklärung im Bundestag sagte er, die Behörden dürften keine Demonstrationen zulassen, bei denen antisemitische Parolen gebrüllt und der Tod von Menschen verherrlicht werde. Hier sei klare Kante gefragt. Scholz unterstrich, dass Deutschland Israels Kampf gegen die radikal-islamische Hamas unterstützt. Er wies aber auch darauf hin, dass die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen dringend Hilfe brauche. Lob für den diplomatischen Einsatz des Kanzlers in Israel kam von der Union und auch der AfD. Fraktionschef Chrupalla sagte, der Kanzler habe mit seinem Besuch in Tel Aviv gezeigt, dass Verhandlung und Vermittlung das Gebot der Stunde seien. Er müsse sich aber stärker für die Freilassung der von der Hamas genommenen Geiseln einsetzen.

