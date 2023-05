Scholz will keine grundlegenden Änderungen am Heizungs-Gesetz

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: überwiegend freundlich bei maximal 22 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: überwiegend freundlich mit einigen Wolken bei lebhaftem Wind. Vor allem am westlichen Alpenrand und im Mittelgebirgsraum einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte 22 bis 27 Grad. In der Nacht Werte um 12 Grad. Morgen ist es zunächst freundlich und sommerlich warm. Später ziehen örtlich Schauer und Gewitter auf. Am Dienstag Regen und Gewitter und wieder kühler. Am Mittwoch nur im Norden freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2023 12:00 Uhr