Scholz will kein Ministeramt übernehmen

Scheidender Kanzler Scholz will kein Ministeramt übernehmen: Nachdem seine SPD das schlechteste Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte eingefahren hat, will Scholz auch nicht Verhandlungsführer bei möglichen Gesprächen sein. Generalsekretär Miersch betonte, eine Regierungsbeteiligung der SPD sei kein Automatismus. Fraktionschef Mützenich zieht sich zurück - sein Amt soll SPD-Chef Klingbeil zusätzlich übernehmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2025 11:45 Uhr