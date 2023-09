Scholz will irreguläre Einwanderung eindämmen

Berlin: Kanzler Scholz hat bekräftigt, die irreguläre Migration eindämmen zu wollen. Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland strebten, sei im Moment zu hoch, sagte Scholz dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland." Ein Großteil sei zudem nicht registriert, obwohl fast alle zuvor bereits in einem anderen EU-Land gewesen seien. Deshalb ist es nach den Worten von Scholz wichtig, neben den EU-Außengrenzen auch die Binnengrenzen verstärkt zu kontrollieren. Wegen der angespannten Situation in Deutschland kündigte der SPD-Politiker einen neuen Anlauf für ein Finanzierungssystem an. Es soll im November zwischen Bund und Ländern verhandelt werden. In der Diskussion um Sachleistungen statt Bargeld plädiert Digitalminister Wissing in der Bild-Zeitung für eine bundesweit gültige Bezahlkarte. Mit der sollten Asylbewerber ihren täglichen Lebensbedarf im Einzelhandel decken, aber keine Rücküberweisungen in Herkunftsländer vornehmen können.

