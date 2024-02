Scholz will in Washington über Ukrainehilfen sprechen

Washington: Bundeskanzler Scholz will bei seiner USA-Reise auch über das blockierte milliardenschwere Hilfspaket für die Ukraine sprechen. Dazu trifft er sich nach seiner Ankunft in Washington mit Mitgliedern des US-Kongresses. Morgen ist auch ein Treffen mit US-Präsident Biden geplant. In der Nacht hatte der US-Senat ein Gesetzespaket mit Hilfen für die Ukraine und Israel blockiert. Die republikanischen Senatoren verweigerten auf Druck von Ex-Präsident Trump dem Gesetz ihre Zustimmung, obwohl sie es selbst mit ausgehandelt hatten. Die Republikaner hatten die Bedingung gestellt, dass die Milliardenhilfen für die Ukraine und Israel mit einem besseren Schutz der US-Grenze nach Mexiko verknüpft würden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2024 09:00 Uhr