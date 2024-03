Scholz will in Israel auf Waffenruhe hinwirken

Jerusalem: Bundeskanzler Scholz ist zu Besuch in Israel. Dort trifft er unter anderem Ministerpräsident Netanjahu. Im Vorfeld hatte Scholz darauf gedrungen, dass die Waffen im Gaza-Streifen ruhen und alle israelischen Geiseln entlassen werden. Ähnlich wie US-Präsident Biden hatte der Kanzler ausdrücklich davor gewarnt, dass es bei einer israelischen Bodenoffensive in der Stadt Rafah zu vielen Opfern kommt. Dagegen hatte Netanjahu am Vormittag bei einer Kabinettssitzung erneut bekräftigt, an den Plänen für eine Bodenoffensive in Rafah festzuhalten. Er rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, nicht auf Israel Druck auszuüben, sondern auf die Terrororganisation Hamas und den Iran. Am Vormittag hatte Kanzler Scholz Jordaniens König Abdullah gesprochen, der im Gazakrieg vermitteln will.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2024 16:00 Uhr