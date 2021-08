Scholz will im Fall einer Kanzlerschaft Mindestlohn erhöhen

Nachrichtenarchiv - 12.08.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD-Spitzenkandidat Scholz will als eine der ersten Maßnahmen im Fall seiner Kanzlerschaft den Mindestlohn anheben. Dem WELT-Nachrichtensender sagte Scholz, was er sofort auf den Weg bringen werde, ist für zehn Millionen Bürgerinnen und Bürger eine Gehaltserhöhung zu organisieren. Zudem müsse der Ausbau erneuerbarer Energien unter einer neuen Bundesregierung mit deutlich höherem Tempo vorangetrieben werden, forderte Scholz. Neue Windkraftanlagen müssten in sechs Monaten und nicht in sechs Jahren genehmigt werden, erklärte der SPD-Kanzlerkandidat. Er warb außerdem erneut dafür, sich gegen Corona impfen zu lassen. Dies sei ein Weg, Freiheiten zurückzubekommen. Wörtlich sagte er: "Ich bin sei zweimal geimpft und wie Sie sehen kein Alien geworden“.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.08.2021 03:00 Uhr