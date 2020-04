Scholz will Hotels und Gaststätten finanziell unterstützen

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 12:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung stellt der Gastronomie- und Hotelbranche finanzielle Hilfen in Aussicht, um die Corona-Krise zu überstehen. Finanzminister Scholz sagte der "Welt am Sonntag", die Politik habe dabei vor allem die Unternehmen im Blick, die auch weiterhin keinen Umsatz machen könnten. Dazu gehöre das Hotel- und Gaststättengewerbe. Auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier schloss sich dem an. Es seien zusätzliche Hilfen nötig, damit nicht ein Großteil der Unternehmer aufgeben müsste. Deshalb laute sein Vorschlag, die Mehrwertsteuer für Hotels und Gastronomie einheitlich auf sieben Prozent zu senken. Der Hotel- und Gaststättenverband warnte davor, dass ohne Staatshilfen rund jeder dritte Betrieb der Branche vor der Insolvenz stehe - das entspricht 70.000 Unternehmen. Wann das Gastgewerbe wieder öffnen darf, steht nicht fest. Bayerns Ministerpräsident Söder hält eine Öffnung Ende Mai für möglich.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.04.2020 12:30 Uhr