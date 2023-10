Scholz will Hamas für Tod von Shani Louk zur Rechenschaft ziehen

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat sich entsetzt über die Nachricht der Ermordung der Deutsch-Israelin Shani Louk gezeigt. Scholz sprach von einer furchtbaren Nachricht, die die ganze Barbarei zeige, die hinter der Hamas stecke. Deshalb müsse die Hamas dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden. Israel habe das Recht, sich gegen die islamistische Terrororganisation zur Wehr zu setzen. Für den Mord gebe es überhaupt keine Rechtfertigung, so Scholz. Das israelische Außenministerium hatte am Morgen bestätigt, dass Shani Louk nicht mehr lebt. Wie sich herausstellte, wurde die junge Frau nicht wie zunächst angenommen von der Hamas verschleppt, sondern starb direkt am 7.Oktober, als Angehörige der islamistischen Terrororganisation ein Musikfestival im Osten Israels überfielen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 17:00 Uhr