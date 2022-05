Scholz will Finnland und Schweden bei NATO-Beitritt unterstützen

Nachrichtenarchiv - 03.05.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Meseberg: Deutschland würde einen NATO-Beitritt von Finnland und Schweden unterstützen. Das hat Kanzler Scholz den Regierungschefinnen von Finnland und Schweden, Marin und Andersson, bei der Klausurtagung des Kabinetts in Meseberg zugesichert. Voraussetzung sei natürlich, dass beide Länder einen Aufnahmeantrag stellten. Unabhängig von einer Mitgliedschaft in dem Militärbündnis könnten sich beide Länder auf die Unterstützung Deutschlands verlassen, so der Kanzler. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine erwägen beide Länder einen NATO-Beitritt. Generalsekretär Stoltenberg hat ihnen eine zügige Aufnahme zugesagt, sollten sie einen Antrag stellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2022 17:00 Uhr