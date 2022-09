Scholz will Eskalation zwischen Russland und Nato vermeiden

Nachrichtenarchiv - 22.09.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Nach der Mobilmachung Hunderttausender russischer Reservisten für den Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Bundeskanzler Scholz bekräftigt, dass er eine Eskalation zwischen Russland und der Nato unbedingt vermeiden wolle. Deutschland habe die Ukraine immer umfassend unterstützt, aber gleichzeitig sichergestellt, dass es zu einer solchen Eskalation nicht komme, sagte der SPD-Politiker in den ARD-Tagesthemen. Genau diesen Weg werde man auch weitergehen. Am Abend kam es in 38 russischen Städten zu Demonstrationen gegen die Teilmobilmachung und den Krieg. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen wurden dabei mehr als 1300 Menschen festgenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2022 02:00 Uhr