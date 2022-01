Scholz will einen "Klimaclub" initiieren

Nachrichtenarchiv - 21.01.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor der ersten Kabinettsklausur der Regierung aus SPD, Grünen und FDP hat Kanzler Scholz die Initiative für einen sogenannten "Klimaclub" angekündigt. Im Rahmen der G7-Gruppe der führenden Industrienationen, in der Deutschland heuer die Präsidentschaft innehat, soll dies nach den Worten des Kanzlers eine "Verabredung" der Staaten sein, die koordiniert und abgestimmt eine Politik zum Aufhalten des Klimawandels machen wollten. Dies werde am besten gelingen, so Scholz, wenn die demokratischen Industrieländer hier vorangingen. Für einen solchen Club hatte sich auch schon die vorige Regierung aus Union und SPD ausgesprochen. Experten geben dem Vorstoß nur eine Chance, falls China und die USA als die größten CO2-Emittenten mitziehen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.01.2022 10:45 Uhr