Scholz will Bundeswehr massiv aufrüsten

27.02.2022 13:00 Uhr

Berlin: Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat Bundeskanzler Scholz eine massive Aufrüstung angekündigt. Die Bundeswehr soll ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für Investitionen und Rüstungsvorhaben erhalten, wie Scholz in seiner Regierungserklärung bei einer Sondersitzung des Bundestages sagte. Außerdem würden von nun an mehr als zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung gesteckt. Scholz bezeichnete den Angriff Russlands auf die Ukraine als eine Zeitenwende. Nun gehe es darum, Kriegstreibern wie Präsident Putin Grenzen zu setzen. Diese Herausforderung nehme Deutschland an - etwa mit Waffenlieferungen oder Sanktionen wie dem Ausschluss wichtiger russischer Banken aus dem Zahlungssystem Swift. CDU und CSU im Bundestag sagten der Bundesregierung Unterstützung zu. Man sei darum bemüht, in der Zeit einer großen Herausforderung einen gemeinsamen Weg zu gehen, sagte der Unions-Fraktionsvorsitzende Merz nach Scholz' Rede. Vorbehalte äußerte Merz aber beim Vorschlag des Sondervermögens für die Bundeswehr. Das bedeute zunächst einmal neue Schulden - und da müsse man auch über die Folgen für die nächste Generation sprechen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2022 13:00 Uhr