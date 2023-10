Scholz will Beziehungen zu Nigeria weiter vertiefen

Abuja: Bundeskanzler Scholz hat zum Auftakt seiner Afrika-Reise Gespräche mit dem nigerianischen Präsidenten Tinubu geführt. Der sprach anschließend von einer sehr intensiven Diskussion und betonte, sein Land sei bereit, Investitionen in Gaspipelines zu fördern. Die Arbeit für eine LNG-Anlage, die Flüssiggaslieferungen nach Europa erleichtern soll, sei bereits in vollem Gange. Scholz erklärte, Afrikas bevölkerungsreichstes Land sei ein wichtiger Markt und Partner für die deutsche Wirtschaft. Zudem möchte die Bundesregierung Migrationsabkommen mit Ländern wie Nigeria abschließen, das zu den Hauptherkunftsländern von afrikanischen Asylbewerbern in Deutschland zählt. Präsident Tinubu sagte dazu, Nigeria werde keine Bedingungen für die Rücknahme von Migranten stellen. Morgen Abend reist Scholz nach Ghana weiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.10.2023 21:00 Uhr