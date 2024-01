Scholz will Auswirkungen des NPD-Urteils auf andere Fälle prüfen

Berlin: Kanzler Scholz hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur staatlichen Finanzierung der rechtsextremen NPD-Nachfolgepartei "Die Heimat" begrüßt. Die Karlsruher Entscheidung bestätige, dass man den Feinden der Freiheit nicht viel Raum bieten darf, so Scholz. Gleichzeitig kündigte er an, Auswirkungen auf andere Fälle zu prüfen. Gemeint ist offenbar die AfD. Das Bundesverfassungsgericht hatte am Vormittag die Partei "Die Heimat" für sechs Jahre von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen. Zur Begründung hieß es, diese wolle die freiheitlich demokratische Grundordnung beeinträchtigen oder beseitigen. Dass auch die AfD so etwas anstrebt, bestritt deren Parteivize Brandner. Stattdessen beklagte er, dass es bei den jüngsten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus auch vereinzelt Mordaufrufe gegen AfD-Politiker gegeben habe. Tatsächlich ermittelt die Aachener Polizei wegen eines entsprechenden Plakats.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2024 20:00 Uhr