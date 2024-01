Scholz will auf EU-Gipfel Partner zu mehr Solidarität mit Ukraine auffordern

Berlin: Beim EU-Sondergipfel zur Unterstützung der Ukraine am Donnerstag will Kanzler Scholz die Bündnispartner zu höheren Beiträgen drängen. Laut Regierungssprecher Hebestreit hat er das mit Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel vereinbart. Bereits in den vergangenen drei Wochen hatte der Kanzler bei Treffen und Telefonaten mit anderen Staats- und Regierungschefs in Europa darüber gesprochen, dass die Ukraine in diesem Jahr finanziell und militärisch stärker unterstützt werden müsse. Die EU will ein neues gemeinsames Hilfspaket von 50 MIlliarden Euro schnüren, Ungarns Premier Orban blockiert das. Laut einer Übersicht des Kieler Instituts für Weltwirtschaft ist Deutschland innerhalb Europas nach absoluten Zahlen die größte Geber-Nation. Andere große EU-Länder wie Frankreich oder Spanien geben laut IfW nur einen Bruchteil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 21:00 Uhr