Scholz will an strikten Grenzkontrollen festhalten

Berlin: Bundeskanzler Scholz setzt im Kampf gegen irreguläre Migration weiter auf strikte Grenzkontrollen. Die Zahlen müssten 'runter, sagte Scholz der "Saarbrücker Zeitung". Erwerbsmigration sei zwar nötig und auch erwünscht, so der Kanzler. Aber nach seinen Worten gibt es zu viele, die irregulär nach Deutschland kommen, aber keine Asylgründe angeben können und dann abgelehnt werden. Bis vor einer Woche hatte es wegen der Fußball-Europameisterschaft vorübergehende Kontrollen an allen deutschen Grenzen gegeben. An den Grenzen zu Österreich, Tschechien und der Schweiz gelten sie vorerst bis November beziehungsweise Mitte Dezember, zu Frankreich wegen der Olympischen Spiele bis Ende September.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2024 08:00 Uhr