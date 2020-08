Scholz will als Kanzlerkandidat die neue Bundesregierung führen

Nachrichtenarchiv - 10.08.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Finanzminister Scholz hat als frisch nominierter SPD-Kanzlerkandidat betont, dass er nach der Wahl im kommenden Jahr die neue Regierung führen will. Scholz sagte auf einer Pressekonferenz kurz nach seiner Nominierung wörtlich: "Ich will gewinnen." Mit wem er dazu zusammenarbeiten will, machte er nicht klar. Ziel sei aber eine sozialdemokratisch geführte Regierung. Eine ständige Fortsetzung von CDU-Regierungen mit wechselnden Partnern solle es nicht geben. Scholz war zuvor vom SPD-Vorstand einstimmig nominiert worden. Das Gremium folgte damit dem Vorschlag der Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans. Alle drei Politiker erklärten, die Entscheidung über die Kandidatur von Scholz sei schon längerem gefallen. Man habe sich selbst gewundert, so Scholz, dass sie nicht früher bekannt geworden sei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2020 16:00 Uhr