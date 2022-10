Scholz will AKW-Streit schnell klären

Nachrichtenarchiv - 12.10.2022 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im koalitionsinternen Streit um die weitere Nutzung der Atomkraft hat Kanzler Scholz eine schnelle Klärung in Aussicht gestellt. Der Kanzler sagte bei einer Pressekonferenz wörtlich: "Sie können sicher sein, dass wir in Kürze damit fertig sind". Nach Scholz´ Worten geht es beim Thema AKW-Weiterbetrieb jetzt darum, welche Rahmenbedingungen nötig sind. Grüne und FDP vertreten unterschiedliche Auffassung in der Frage der Laufzeiten der Atomkraftwerke. Die FDP will, dass alle noch laufenden AKW bis 2024 am Netz bleiben sollen. Die Grünen sind dafür, die beiden süddeutschen Meiler maximal bis zum Frühjahr in Reserve zu halten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.10.2022 20:15 Uhr