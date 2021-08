Scholz will Afghanistan-Helfer schneller ausfliegen lassen

Söder unterstützt Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests

München: Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Nachmittag soll beschlossen werden, wie Deutschland im kommenden Herbst und Winter mit der Corona-Pandemie umgeht. Dabei steht auch ein Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests ab Oktober im Raum. In der Beschlussvorlage ist von einer sogenannten 3G-Regel die Rede, die den Zutritt zu zahlreichen Orten und Veranstaltungen nur noch Geimpften, Genesenen und getesteten Menschen erlaubt. Bayerns Ministerpräsident Söder unterstützt diesen Vorstoß. Im BR-Interview sagte er, wer sich nicht impfen lasse, trage selbst die Verantwortung - und die Kosten. Als weiteren wichtigen Punkt für das heutige Treffen nannte Söder die künftige Einschätzung der Pandemie-Lage. Neben der Inzidenz sollten diese in Zukunft auch die Impfquote sowie die Hospitalisierung bestimmen - also die entsprechende Situation in den Krankenhäusern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2021 08:00 Uhr