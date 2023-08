Scholz weist Warnungen vor wirtschaftlichem Abstieg Deutschlands zurück

Erfurt: Bundeskanzler Scholz sieht Deutschland nicht vor einem wirtschaftlichen Abstieg. Entsprechende Warnungen wies er am Abend bei einem Bürgerdialog zurück. Es gebe einen Widerspruch zwischen den Warnungen und der Realität, sagte Scholz und verwies auf Milliardeninvestitionen großer Chipkonzerne und neue Batteriefabriken, die in Deutschland gebaut werden sollen. Eine Absage erteilte Scholz der Forderung, das Renteneintrittsalter weiter zu erhöhen. Das habe Deutschland nicht mehr nötig, so der Kanzler und weiter: es sei "super", wenn Personen länger arbeiten wollten. Aber dies müsse freiwillig sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2023 08:00 Uhr