Scholz weist Vorwürfe im Hamburger Cum-Ex-Skandal erneut zurück

Hamburg: Bundeskanzler Scholz hat vor dem Untersuchungsausschuss zum Cum-Ex-Skandal den Vorwurf persönlichen Fehlverhaltens erneut zurückgewiesen. Zum Beginn der Sitzung sagte er, er habe "auf das Steuerverfahren Warburg keinen Einfluss genommen". Bei den Vorwürfen handle es sich um "Mutmaßungen und Unterstellungen", die "erkennbar durch nichts und niemanden gestützt" würden. Der Ausschuss untersucht den Verzicht der Hamburger Finanzbehörde auf eine Steuer-Rückforderung an die in den Cum-Ex-Skandal verstrickte Warburg-Bank. Scholz muss sich bereits zum zweiten Mal den Fragen der Ausschussmitglieder stellen. Die Opposition im Bund äußerte bereits vor seiner Aussage Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Kanzlers. So sagte CDU-Chef Merz, er glaube dem Kanzler "kein Wort".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2022 15:00 Uhr