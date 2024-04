Scholz weist Kritik des BDI an Wirtschaftspolitik zurück

Hannover: Bundeskanzler Scholz hat die Kritik des Industrie-Verbands an der Wirtschaftspolitik der Regierung zurückgewiesen. BDI-Präsident Russwurm hatte kürzlich von "zwei verlorenen Jahren" durch die Koalition gesprochen. Bei der Eröffnungsfeier der Hannover-Messe sagte Scholz dazu, es habe sich in Wirklichkeit um "zwei Turnaround-Jahre" gehandelt. Der Kanzler erwähnte Russwurm, der ebenfalls anwesend war, namentlich und sagte wörtlich: "Lassen Sie uns den Wirtschaftsstandort Deutschland stark machen und nicht schwach reden!" Der Industrie-Präsident selbst wiederholte in seiner Rede die Kritik an der Bundesregierung nicht. Russwurm betonte stattdessen, dass Deutschland mehr Partnerschaften, offene Märkte und eine weltweite wirtschaftliche Vernetzung brauche. Die Hannover-Messe ist die weltgrößte Industrieschau. Heuer sind rund 4.000 Aussteller aus 60 Ländern vertreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2024 23:00 Uhr