Scholz weist Kritik an Chinas Hafen-Beteiligung zurück

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat Kritik an der Entscheidung zum Einstieg Chinas im Hamburger Hafen zurückgewiesen. Eine Regierungssprecherin sagte, Scholz habe klargemacht, dass es sich nicht um einen Verkauf des Hafens handele, sondern lediglich um die Beteiligung an einem einzelnen Terminal. Die verhältnismäßig geringe Beteiligung eröffne keine strategischen Einflussmöglichkeiten des chinesischen Konzerns Cosco. Laut Kabinettsbeschluss darf sich Cosco mit maximal 24,9 Prozent an dem Terminal beteiligen. Sechs Bundesministerien wollten das zunächst verhindern. Kritik kommt auch aus der Union. CDU-Chef Merz sprach von einem Fehler. Der Augsburger EU-Parlamentarier Ferber von der CSU betonte, das Engagement im Hamburger Hafen werde nicht das Ende sein. Er habe 2016 vor dem Verkauf des Roboterbauers Kuka gewarnt. Beim Hamburger Hafen warne er noch viel eindringlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2022 16:00 Uhr