Scholz wehrt sich im Bundestag gegen Haushaltskritik der AfD

Nachrichtenarchiv - 08.12.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfinanzminister Scholz hat seinen Haushaltsentwurf und die hohe Neuverschuldung im kommenden Jahr verteidigt. Scholz warf der AfD in der Haushaltsdebatte des Bundestags vor, sie erzähle den Bürgerinnen und Bürgern etwas falsches über die Corona-Krise. Die Regierung müsse jeden Tag die Gesundheit der Bevölkerung sicherstellen - gemeinsam mit den Ländern, mit Landräten und Gemeinden. Dafür seien die Programme der Regierung nötig. Der SPD-Politiker verwies darauf, dass die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands besser sei als in anderen Ländern. Zuvor hatte die AfD der Regierung eine Überreaktion auf die Corona-Krise vorgeworfen. Der haushaltspolitische Sprecher Boehringer kritisierte die Neuverschuldung in den Jahren 2020 und 2021. Sie liege bei 400 Milliarden Euro. Das Land habe aber schon ganz andere Krisen bewältigt, ohne Schulden in diesem Ausmaß machen zu müssen, so Boehringer.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.12.2020 11:15 Uhr