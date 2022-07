Scholz warnt vor zu hohen Erwartungen in der Energiekrise

Nachrichtenarchiv - 08.07.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz sieht Deutschland aktuell nicht in einer Gas-Mangellage. Es sei auch nicht ausgemacht, dass es dazu komme, sagte er im ZDF. Es wäre aber unverantwortlich, sich auf eine solche Situation nicht vorzubereiten, betonte er. Für den Ernstfall bereite man sich beispielsweise auf die priorisierte Energieverteilung vor. Firmen und Bürgern sagte Scholz Hilfe zu, bremste aber zu hohe Erwartungen. Alle Preise werde man nicht "runtersubventionieren" können, das könne kein Staat der Welt. Die Regierung arbeite aber mit Hochdruck daran, eine Mangellage in Deutschland zu verhindern. Am Rande der Münchner Handwerksmesse trifft Scholz am Nachmittag die Spitzen der deutschen Wirtschaft. Auch dort wird es voraussichtlich um die drohende Energiekrise gehen, außerdem um den alle Branchen betreffenden Fachkräftemangel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2022 09:00 Uhr