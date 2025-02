Scholz warnt vor wirtschaftlichen Schäden durch Trumps Zölle

Chequers: Bundeskanzler Scholz hat vor den Folgen der US-Strafzoll-Politik für den Welthandel gewarnt. Scholz sagte bei einem Treffen mit dem britischen Regierungschef Starmer in Chequers bei London, der weltweite Austausch von Waren habe Wohlstand für alle ermöglicht. Deshalb müsse man diese Wirtschaftspolitik auch in Zukunft verfolgen. Scholz warnte davor, die Welt durch Zollbarrieren wieder aufzuteilen. US-Präsident Trump hat bereits Zusatzzölle für Importe aus Kanada, Mexiko und China verhängt. Auch der EU drohte Trump mit solchen Maßnahmen. Starmer kündigte an, dass er Großbritannien fünf Jahre nach dem Brexit wirtschaftlich und sicherheitspolitisch wieder näher an die EU heranführen will. Eine Rückkehr in die Staatengemeinschaft schloss er aber aus.

