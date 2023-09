Scholz warnt vor Scheinlösungen in der Ukraine

New York: In seiner Rede vor der UN-Vollversammlung hat Bundeskanzler Scholz vor Schein-Lösungen im Ukraine-Krieg gewarnt. Frieden ohne Freiheit heiße Unterdrückung, Frieden ohne Gerechtigkeit Diktat - das müsse auch in Russland verstanden werden, betonte Scholz. Der Kanzler verwies außerdem auf die Folgen des Krieges für andere Länder: Unter Inflation, wachsender Verschuldung, Düngemittelknappheit, Hunger und steigender Armut litten Menschen weltweit, sagte er. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Selenskyj Russland als Aggressor angeprangert.

