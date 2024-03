Scholz warnt vor Katastrophe im Gaza-Streifen

Akaba: Bundeskanzler Scholz warnt vor einer humanitären Katastrophe im Gaza-Streifen - vor allem im Fall einer Offensive in der Stadt Rafah. Das steht im Mittelpunkt seiner Gespräche heute in Jordanien und Israel. Unter anderem trifft er den jordanischen König Abdullah II. und Israels Premierminister Netanjahu. Scholz hat angekündigt, sich für eine Waffenruhe und mehr Hilfe für die Not leidende Bevölkerung im Gaza-Streifen einzusetzen. Israel nimmt dazu wieder Verhandlungen mit der Terrorgruppe Hamas auf, das Sicherheitskabinett will heute noch ein neues Mandat für die Unterhändler beschließen. Gestern hatten wieder tausende Menschen gegen die Regierung Netanjahu protestiert und mehr Einsatz für die Freilassung der Geiseln gefordert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2024 05:00 Uhr