Scholz warnt vor Hungerkrise im kommenden Jahr

New York: Bundeskanzler Scholz hat vor einer Hungerkise im nächsten Jahr gewarnt. Beim Gipfel zum Thema Ernährung am Rande der UN-Generaldebatte in New York sagte Scholz, der russische Krieg in der Ukraine habe die globalen Probleme bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln verschlimmert. Der Preisanstieg bei Energie und Dünger könne die Lebensmittelpreise weiter in die Höhe treiben. Deshalb müsse man jetzt handeln, um Leben zu retten, so der SPD-Politiker.

