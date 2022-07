Scholz warnt vor einer globalen Renaissance der fossilen Energie

Nachrichtenarchiv - 18.07.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat vor einer globalen Renaissance der fossilen Energie gewarnt. Der Ukrainekrieg und die rasant steigenden Energiepreise bestärkten ihn nur in dem Ziel, so Scholz wörtlich beim Petersberger Klimadialog, "mit Vollgas" raus aus Kohle, Öl und Gas zu kommen. Niemand könne zufrieden sein, dass auch in Deutschland der Anteil der Kohleverstromung derzeit wieder steige. Dies sei, so der Kanzler, eine zeitlich befristete Notmaßnahme - sie werde nicht zu Lasten der Klimaziele Deutschlands gehen. Scholz unterstrich in seiner Rede, Ziel sei es weiterhin, den kommenden Generationen ein gutes Leben zu ermöglichen. Das Versprechen sei aber nur mit ausreichendem Klimaschutz zu halten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2022 16:00 Uhr