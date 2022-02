Scholz warnt Russland und fordert Dialog

Nachrichtenarchiv - 14.02.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Im Ukraine-Konflikt hat Bundeskanzler Scholz Russland erneut mit harten Sanktionen gedroht, zugleich aber das Dialogangebot untermauert. Nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew sagte Scholz, wenn Russland die territoriale Integrität der Ukraine erneut verletzen sollte, wisse man, was zu tun sei. Die Folgen wären sehr weitreichende und effektive Sanktionen. Genauer wollte Scholz diese aber nicht bennen. Dafür betonte er, man sei bereit für einen ernsthaften Dialog mit Russland über Fragen europäischer Sicherheit. Morgen spricht der Kanzler in Moskau mit Präsident Putin. Der Ukraine sicherte Scholz volle Solidarität zu. Kein Land der Welt habe die Ukraine in den vergangenen Jahren finanziell so stark unterstützt wie Deutschland, sagt Scholz und kündigte weitere Hilfen an.

