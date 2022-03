Scholz warnt Putin vor Angriff auf Nato-Staaten

Russische Luftwaffe greift zahlreiche ukrainische Städte an

Kiew: Mehrere ukrainische Städte sind am Abend erneut Ziel russischer Luftangriffe geworden. Nach ukrainischen Medienberichten wurden unter anderem die Hauptstadt Kiew sowie Luzk, Riwne und Charkiw von schweren Explosionen erschüttert. In Luzk im Nordwesten der Ukraine wurde ein Treibstoffdepot getroffen. Unterdessen haben Russland und die Ukraine vereinbart, in dieser Woche wieder direkte Gespräche zu führen. Ein erstes Treffen ist für heute in Istanbul geplant. Die Ukraine will dabei auf ihrer territorialen Integrität und Souveränität bestehen. Wie Präsident Selenskyj in einer Videobotschaft betonte, sind auch wirksame Sicherheitsgarantien ein Muss.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.03.2022 02:00 Uhr