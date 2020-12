Scholz warnt Magdeburger CDU vor "gemeinsamer Strategie" mit AfD

Nachrichtenarchiv - 05.12.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vizekanzler Scholz hat Teilen der CDU in Sachsen-Anhalt vorgeworfen, eine Zusammenarbeit mit der AfD vorzubereiten. Mit Blick auf den Koalitionsstreit in Magdeburg über den Rundfunkbeitrag sagte Scholz, er wundere sich, wie sehr da eine Partei ihrem eigenen Ministerpräsidenten in den Rücken falle. Einige Beteiligte stellten sich an die Seite der Populisten, die versuchten, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schlecht zu reden. Dabei sei dieser ein Demokratie-Anker, sagte Scholz. Der SPD-Politiker verteidigte auch, dass SPD und Grüne in Sachsen-Anhalt entgegen der vereinbarten "Beitragsstabilität" für die Erhöhung des Rundfunkbeitrags stimmen wollen. Aus vielen Koalitionsverhandlungen wisse er, dass Beitragsstabilität bedeute, dass es auch zu einer geringen Erhöhung kommen könne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 13:00 Uhr