Scholz warnt Israel vor Offensive im Süden des Gaza-Streifens

Akaba: Bundeskanzler Scholz ist nach Jordanien gereist. In Akaba am Roten Meer trifft er heute König Abdullah II., bevor er Israel besucht. Im Mittelpunkt der Gespräche steht die Lage im Gaza-Streifen. Die Bundeswehr beteiligt sich seit gestern am Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft. Scholz hatte Israel außerdem ausdrücklich vor einer Offensive in der Stadt Rafah gewarnt. In Israel haben wieder tausende Menschen gegen die Regierung Netanjahu protestiert, sie forderten mehr Bemühungen um eine Freilassung der Geiseln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2024 03:00 Uhr