Scholz verurteilt "Schein-Referenden" in der Ukraine als inakzeptabel

20.09.2022 18:45 Uhr

New York: Bundeskanzler Scholz hat die geplanten Abstimmungen in vier ukrainischen Gebieten über einen geplanten Anschluss an Russland verurteilt. Am Rande der UN-Vollversammlung sprach Scholz von "Schein-Referenden", die nicht akzeptiert werden könnten. Denn sie seien vom Völkerrecht nicht gedeckt. Auch die US-Regierung reagierte ablehnend. Die ukrainische Führung will die Abstimmungen mit Gewalt verhindern. Aus dem Präsidialamt hieß es weiter, die Ankündigung der Referenden sei angesichts der ukrainischen Geländegewinne von Moskaus Angst vor einer Niederlage getrieben. Ab Freitag sollen die Menschen in den Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja über die Annexion durch Russland abstimmen. Moskau kontrolliert diese Gebiete bereits. Vorbild ist das Referendum über den Anschluss der Krim an Russland 2014. Dieses verstieß aber in mehrerlei Hinsicht gegen internationale Standards.

20.09.2022 18:45 Uhr