Scholz verurteilt russischen Angriff auf die Ukraine

24.02.2022 09:00 Uhr

Berlin: Auch die Bundesregierung reagierte mit scharfer Kritik an dem Vorgehen Putins. Bundeskanzler Scholz sprach von einem eklatanten Bruch des Völkerrechts. Er sagte, der - so wörtlich - "rücksichtslose Akt“ des russischen Präsidenten Putin sei durch nichts zu rechtfertigen. Dies sei ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa. Bundeswirtschaftsminister Habeck zeigte sich entsetzt über den russischen Angriff auf die Ukraine. Man habe nun einen Landkrieg in Europa, von dem man dachte, er sei nur noch in Geschichtsbüchern zu finden. Für Russland,so Habeck, werde dieser Angriff schwere politische und wirtschaftliche Konsequenzen haben. Das Auswärtige Amt rief die deutschen Staatsangehörigen in der Ukraine dringend auf, das Land zu verlassen. "Falls Sie das Land nicht auf einem sicheren Weg verlassen können, bleiben Sie vorläufig an einem geschützten Ort", hieß es vom Auswärtigen Amt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 09:00 Uhr