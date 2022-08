Scholz verurteilt Holocaust-Äußerung von Abbas

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat scharfe Kritik an einer Aussage von Palästinenserpräsident Abbas geübt. Dieser hatte in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz in Berlin erklärt, Israel sei für eine Art Holocaust in den Palästinensergebieten verantwortlich. Der Bild-Zeitung sagte Scholz später wörtlich: "Gerade für uns Deutsche ist jegliche Relativierung des Holocaust unerträglich und inakzeptabel." Israels Ministerpräsident Lapid nannte Abbas' Aussage eine moralische Schande. Auf Twitter verwies er am Abend auf die sechs Millionen Jüdinnen und Juden, die im Holocaust ermordet wurden.

