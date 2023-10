Scholz verurteilt Hamas-Angriffe auf Israel

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat Israel den Beistand Deutschlands versichert. In Berlin sagte er, die Angriffe der Hamas seien barbarisch und durch nichts zu rechtfertigen. Israels Sicherheit sei deutsche Staatsräson, das gelte gerade in schweren Stunden wie diesen und Deutschland werde entsprechend handeln. Scholz betonte, Israel habe das Recht sich zu verteidigen und die Angreifer zu verfolgen. Er kündigte außerdem an, am Abend mit dem ägyptischen Präsidenten Al Sisi zu sprechen. Dieser habe angeboten, zwischen Israel und der Hamas zu vermitteln. Weitere Gespräche will Scholz mit dem französischen Präsidenten Macron, dem britischen Premier Sunak sowie mit US-Präsident Biden führen. Er warnte, dass aus dem Überfall kein Flächenbrand mit unübersehbaren Folgen für die ganze Region werden dürfe. Dass Anhänger der Hamas auf deutschen Straßen den Tod von Menschen in Israel feiern, sei nicht akzeptabel, so der Bundeskanzler.

