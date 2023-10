Scholz verurteilt antisemitische Kundgebungen in Deutschland

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat antisemitische Kundgebungen in Deutschland erneut verurteilt. Er sagte im Interview mit dem Spiegel, der Staat werde alles tun, um jüdisches Leben hierzulande zu schützen. Scholz wörtlich: "Wer Juden angreift, wer sie beleidigt oder verletzt, greift uns alle an". Bundesinnenministerin Faeser sprach sich dafür aus, weitere Versammlungsverbote auszusprechen. Nach ihren Worten wurden bei den Protesten im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt bislang mehr als 1.100 Straftaten registriert. Allein in Berlin seien 100 Polizeikräfte verletzt worden. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland Schuster wandte sich dagegen, Palästinenser unter Generalverdacht zu stellen. Er führte jedoch an, dass es bei fast allen Pro-Palästinensischen Demonstrationen zu judenfeindlichen Äußerungen kam oder das Existenzrecht Israels geleugnet wurde.

